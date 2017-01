POL-OS: Bad Laer - Unfallflucht

Osnabrück (ots) - Auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Klinkerhandels am Nordring ereignete sich am Dienstag, zwischen 05.30 Uhr und 16.10 Uhr, eine Unfallflucht. Ein schwarzer VW Golf wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Dissen, 05421 921390.

