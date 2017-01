POL-OS: Bohmte - Brand eines Schuppens und angrenzendem Garagengebäude

Bohmte (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Schuppen in Brand, welcher unmittelbar an ein freistehendes Garagengebäude grenzt. Der Schuppen brannte vollständig aus. Das Feuer griff dabei über die Dachbalken des Schuppens teilweise auf den Dachstuhl des Satteldachs am Garagengebäude über, wobei dieser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind bislang noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell