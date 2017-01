POL-OS: Melle - flüchtiger roter PKW nach Verkehrsunfallflucht

Melle (ots) - Am heutigen Morgen gegen 10:00 Uhr ereignete sich im Ortsteil Hoyel in einem Kurvenbereich auf der Herforder Straße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Fahrer eines in Richtung Melle fahrenden Betonmischers musste einem ihm auf seiner Fahrbahnseite entgegenkommenden roten PKW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite in der Straßenböschung liegen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten des Betonmischers musste die Fahrbahn der Herforder Straße in der Zeit von ca. 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr gesperrt werden. Wer Hinweise zu dem flüchtigen roten PKW geben kann, wende sich bitte an das PK Melle, Tel.: 05422-920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell