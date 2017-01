POL-OS: Osnabrück - Brand im Widukindland - 44-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwochmorgen gegen 11.35 Uhr zu einem Dachstuhlbrand im Markloweg gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache war der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Ein Bewohner (44 J.) versuchte, das Feuer zu löschen und verletzte sich dabei schwer. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Dachstuhl wurde durch den Brand völlig zerstört und das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell