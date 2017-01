POL-OS: Bersenbrück - Verkehrsunfall vom 05.01.2017, 11.25 Uhr - Nachtragsmeldung

Bersenbrück (ots) - Der 68-jährige Radfahrer, der am 05.01.2017, gegen 11.25 Uhr auf der Ankumer Straße/ Werner von Siemens Straße, von einem Pkw erfasst wurde, ist am 10.10.2017 in einem Osnabrücker Krankenhaus verstorben.

