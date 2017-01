POL-OS: Berge - Schwerer Diebstahl von ca. 350 kg Forellen

3 weitere Medieninhalte

Zurückgelassenes Griffstück des Keschers mit provisorisch repariertem Mittelstück

Berge (ots) - Zwischen dem 28.12.2016 und dem Neujahrstag kam es in Berge-Börstel zu einem schweren Diebstahl von ca. 350 kg Forellen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten vermutlich mehrere Täter auf das Gelände eines Angelparks. Von dort wurden die Gitterdeckel der beiden angelegten Bassins gewaltsam geöffnet. Anschließend holten die Täter mit einem später am Tatort zurückgelassenen Kescher die Forellen heraus und transportierten diese auf unbekannte Weise ab. Wer Hinweise zu dem zurückgelassenen Kescher oder zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Tel. 05901-95950

