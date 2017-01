POL-OS: Fürstenau: Unfallflucht mit schwarzem SUV

Fürstenau (ots) - Am Montagnachmittag verursachte der Fahrer oder die Fahrerin eines großen schwarzen Pkw in der Konrad-Adenauer-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete danach. Der VW Touareg (oder diesem ähnlich sehende Pkw) bog gegen 13.45 Uhr von der Kirchstraße in die Konrad-Adenauer-Straße ab und fuhr einem Golf Kombi entgegen. Dieses Fahrzeug stadteinwärts fahrende Auto überholte gerade eine Reihe von Baustellenfahrzeugen und war dem Geländewagen gegenüber vorrangberechtigt. Um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Pkw zu vermeiden, musste der Golf-Fahrer nach rechts ausweichen und touchierte dabei seitlich eines der Baustellenfahrzeuge. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, setzte der schwarz SUV seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Fürstenau, Tel. 05901-95950, in Verbindung zu setzen.

