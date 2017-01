POL-OS: Bad Rothenfelde: Gasflaschen von Tankstellengelände gestohlen

Bad Rothenfelde (ots) - Am frühen Dienstagmorgen kam es auf dem Gelände der Westfalen Tankstelle an der Osnabrücker Straße zum Diebstahl von Gasflaschen. Vermutlich gegen 00.40 Uhr schlich sich der Täter zu der verschlossenen Gitterbox mit den Flaschen und brach mehrere Metallstäbe auf. Aus der Box nahm er dann mehrere volle Gasflaschen und entfernte sich dann wieder vom Gelände. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Tel. 05421-921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell