POL-OS: Osnabrück - 110 Meter Kabel geklaut

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Dienstag (zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens) entwendeten unbekannte Täter in der Nordstraße/ Ecke Windhorststraße aus dem Erdreich ein ca. 110 m langes, fünfadriges Kraftkabel. Das Kabel hat ein Gewicht von ca. 700 kg und dürfte mit einem Fahrzeug aus dem Erdreich gezogen worden sein. Hinweise dazu bitte an die Polizei, 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell