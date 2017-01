POL-OS: Osnabrück - Bargeld, Laptop und Kamera weg!

Osnabrück (ots) - Innerhalb von 30 min durchsuchten unbekannte Täter am Dienstagmorgen, zwischen 07.45 Uhr und 08.15 Uhr, das Erdgeschoß einer Doppelhaushälfte in der Eversburger Straße und stahlen Bargeld, Laptop und eine Kamera. Um in das Gebäude zu gelangen hatten die Diebe eine Tür aufgehebelt. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 0541/ 327 2215 oder 0541/ 327 3203.

