POL-OS: Osnabrück - Beschädigter BMW X5 gesucht

Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Mindener Straße stadteinwärts ein etwas kurioser Unfall. Die Polizei Osnabrück sucht einen blauen BMW X 5, der im Frontbereich links massiv beschädigt sein dürfte. Ein VW Golf mit Anhänger befuhr die Mindener Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnr. 67 löste sich der Anhänger, "fuhr" führerlos über die Gegenfahrbahn und prallte in zwei geparkte Autos, die auf dem Parkstreifen stadtauswärts vor einem Kinderhort abgestellt waren. Eines dieser beschädigten Fahrzeuge dürfte ein blauer BMW X 5 sein. Der Fahrer/Fahrerin dieses beschädigten Pkw wird gebeten, sich beim Unfalldienst unter 0541/ 327 2215 zu melden.

