POL-OS: Bad Essen: Pkw stießen frontal zusammen

Bad Essen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Schledehauser Straße wurden am Sonntagmittag zwei Personen schwer und eine lebensgefährlich verletzt. Eine 20-jährige Frau aus Bad Essen war mit ihrem VW Caddy gegen 12.30 Uhr in Richtung Wehrendorf unterwegs, als sie auf nahezu gerader Strecke und aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem Opel Zafira zusammenstieß. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der 52-jährige Opel-Fahrer und dessen 13 Jahre alte Begleiterin im Fahrzeug eingeklemmt wurden und durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Bad Essen und Bohmte mittels schwerem Gerät geborgen werden mussten. Die Verursacherin im VW sowie das Kind im Opel wurden schwer verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer aus Freren erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Auto hatten nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell