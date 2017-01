POL-OS: Osnabrück - Türkisfarbenes Kleinkraftrad gestohlen

Osnabrück (ots) - Ein türkisfarbener Roller der Marke Kreidler, Modell Flory CA50, wurde von unbekannten Tätern am Sonntagmorgen zwischen 5 Uhr und 08.55 Uhr in der Uhlhornstraße gestohlen. Der auf dem Gehweg abgestellte Roller hat das grüne Versicherungskennzeichen 247SBI. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei unter 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell