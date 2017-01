POL-OS: Osnabrück - Kiloweise Kokain gefunden

Osnabrück (ots) - Die Beamten der Autobahnpolizei hatten am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr den "richtigen Riecher". Auf der A 30 (vor dem Lotter Kreuz, Richtung Hannover) konnten sie einen Peugeot anhalten, der von einem 37-jährigen Italiener gefahren wurde. Die Beamten fanden in dem Auto ca. fünf Kilo Kokain. Der Fahrer, in Baden-Württemberg wohnhaft, wurde vorläufig festgenommen, verbrachte die Nacht bei der Polizei und wird am Montagvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Drogen und das Auto wurden beschlagnahmt. Nach Angaben der Ermittler hat das Kokain einen Straßenverkaufswert von rund 300.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell