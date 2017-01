POL-OS: Osnabrück: Fahrradfahrer klaute Handy

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend kam es in der Großen Rosenstraße zu einem Handydiebstahl durch einen Fahrradfahrer. Ein junge Frau hielt sich gegen 19.50 Uhr am Hintereingang eines Backshops auf, als ihr der unbekannte Mann im Vorbeifahren das Handy aus der Hand zog. Mit dem Samsung S7 Edge flüchtete der Radfahrer dann in Richtung Johannisstraße und konnte auch durch die alarmierte Polizei nicht mehr gefunden werden. Der Täter trug eine dunkle Jacke und eine Mütze, an der seitlich "Zöpfe" herunterhingen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell