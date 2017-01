POL-OS: Osnabrück: Altkleidercontainer aufgebrochen

Osnabrück (ots) - Ein auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Buerschen Straße abgestellter Altkleidercontainer wurde vermutlich zwischen Freitag und Samstag aufgebrochen. Der Täter hebelte den Behälter seitlich auf und gelangte so an die darin befindliche Kleidung. Teile hiervon verteilte er rund um den Container. Ob der Unbekannte auch etwas mitnahm, ist momentan noch unklar. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203.

