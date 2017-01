POL-OS: Osnabrück - Einbrüche

Osnabrück (ots) - Der Osnabrücker Polizei wurden mehrere Einbrüche in Gaststätten gemeldet. Zwischen Samstag und Sonntagmittag brachen unbekannte Täter in der Lotter Straße in eine Gaststätte ein und durchsuchten die Räume. Aus dem italienischen Lokal wurde eine geringe Menge Bargeld und Alkohol entwendet. Ein weiterer Tatort befindet sich in der Marienstraße. Hier wurde in der Nacht zu Sonntag (01.30 Uhr-09.40 Uhr) in eine Gaststätte eingebrochen, die unbekannten Täter hatten dazu ein Fenster des Lokals aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten die Gaststätte und nahmen hochwertige Messer mit. Auch in der Krahnstraße waren Einbrecher zwischen Samstag und Sonntag aktiv. Hier blieb es allerdings beim Versuch, in eine Bierkneipe einzudringen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0541/ 327 2215 oder 0541/ 327 3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell