POL-OS: Bramsche - Küchenbrand in Kalkriese

Bramsche (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am späten Sonntagabend (23.20 Uhr) zu einem Brand in Kalkriese, Sandknäppen gerufen. In einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude war im Bereich der Küche ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen (60 und 65 Jahre) waren durch einen Rauchmelder gewarnt und konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Die beiden blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Bramsche, Engter und Epe konnten den Brand löschen, zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Als Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell