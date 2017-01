POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Altstadt- Einbrecher flüchteten

Osnabrück (ots) - Zwei Einbrecher wurden am Sonntagmorgen, gegen 04.25 Uhr, beim Verlassen eines Lokals an der Heger Straße von einem Anwohner bemerkt. Die beiden Männer waren zuvor offenbar über die Marienstraße an die Hintertür des Lokals gelangt und hatten diese aufgebrochen. Der weitere Tatverlauf ist momentan noch unklar. Fest steht jedoch, dass die beiden Täter dunkelblaue Steppjacken, schwarze Handschuhe, Schal und Mütze trugen. Beim Verlassen des Gebäudes trug einer der Männer ein weißes Tablet der Marke Apple bei sich, sein Komplize hatte eine blaue Ikea-Tasche mit Flaschen dabei. Beide Täter sollen etwa 175cm groß gewesen sein und polnisch gesprochen haben. Wer Hinweise zu den beiden Einbrechern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Tel. 0541-3272215 oder 0541-3273203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell