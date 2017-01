POL-OS: Lienen/Glandorf: Glatteisunfall mit zwei verletzten Personen

Lienen (ots) - Auf der Glandorfer Straße, direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein Westfalen, ereignete sich am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel war gegen 10.15 Uhr aus Richtung Lienen kommen in Richtung Glandorf unterwegs, als er im Bereich der Landesgrenze aufgrund von Schneeglätte mit seinem Wagen ins Schleudern geriet. Das Auto kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf Dach liegend im Dümmer Bach zum Stillstand. Der 67-jährige Fahrer zog sich dabei schwere, seine 66 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Beide konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden anschließend mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein auf dem Anflug befindlicher Rettungshubschrauber kam letztendlich nicht mehr zum Einsatz. Der Opel hatte nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell