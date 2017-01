POL-OS: Osnabrück: Grauer Audi Q7 gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde am Töpferhof ein grauer Audi Q7 gestohlen. Der Wagen stand auf dem Parkstreifen in Höhe des Hauses Nummer 6 und wird von den Tätern vielleicht noch mit den Originalkennzeichen, B-FX 223, benutzt. Wer Hinweise zum Verbleib des Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215 oder 0541-3273203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell