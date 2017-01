POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbrecher erbeuteten Bargeld

Hagen a.T.W. (ots) - Ein Wohnhaus im Forellental war am Samstagabend das Ziel von Einbrechern. Zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr brachen die Täter die Zugangstür des Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Schlafzimer. Dabei fanden die Unbekannten Bargeld, mit dem sie unbemerkt flüchten konnten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500, in Verbindung.

