POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Kapelle misslang

Fürstenau (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Sonntagmorgen in die Kapelle der katholischen Kirche am Schloßplatz einzubrechen. Um kurz nach 3 Uhr machte sich der Einbrecher gewaltsam an der Haupteingangstür zu schaffen, löste dabei Alarm aus und ließ daraufhin offenbar von der weiteren Tatausführung ab. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Tel. 05901-95950.

