POL-OS: Bramsche: Geldspende von Weihnachtsbäumen gestohlen

Bramsche (ots) - Am Samstagmittag kam es in der Leuschnerstraße zum Diebstahl von Bargeld, das als Spende an zwei Weihnachtsbäumen hing. Das Geld war für einen Sportverein bestimmt, dessen Helfer die an der Straße abgelegten Bäume im Laufe des Samstags abholen wollten. Dazu kam es allerdings nicht, da ein unbekannter Täter das angeheftete Geld zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr mitnahm. Wer Hinweise auf den Dieb geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche, Tel. 05461-915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell