POL-OS: Belm-Vehrte: Kaminasche setzte Gartenhaus in Brand

Belm (ots) - Nicht vollständig erkaltete Kaminasche ist am Freitagabend für den Brand eines Gartenhauses in der Straße An der Egge ursächlich gewesen. Anwohner hatten die Asche am Nachmittag in eine neben dem Gartenhaus befindliche Mülltonne gefüllt. Trotz der kalten Witterung setzte die Asche dann aber die Tonne und in der Folge daneben gelagertes Kaminholz in Brand. Als das Feuer auf das hölzerne Gartenhaus übergriff, bemerkten die Anwohner den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Belm waren zwar schnell vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, dennoch wurde die Hütte samt Inventar stark beschädigt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Polizei schätzte den enstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell