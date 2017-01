POL-OS: Melle: BMW wurde aufgebrochen

Melle (ots) - Ein grauer BMW X3 Alpina wurde am Freitagabend an der Kosakenallee aufgebrochen. Der Täter schlug zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr eine Seitenscheibe des Autos ein und durchsuchte den Innenraum. Beute machte der Unbekannte dabei nicht, möglicherweise wurde er bei der Tat gestört und flüchtete. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Melle, Tel. 05422-920600, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell