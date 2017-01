POL-OS: Osnabrück - Körperverletzung am Freitagvormittag am Domhof - Täter flüchtet in Richtung Krahnstraße

Osnabrück (ots) - Gegen 10.45 Uhr hielt sich das spätere Opfer (m, 46J.) in der Fußgängerzone in Höhe der Anschrift Domhof 7 auf. Der Mann konnte beobachten, wie ein Unbekannter mit einem Stift eine Hauswand beschmierte. Der Täter wurde auf sein Verhalten angesprochen, reagierte, indem er sich unvermittelt umdrehte und dem Opfer ins Gesicht schlug. Der unbekannte Mann flüchtete zu Fuß über die Lortzingstraße und die Krahnstraße. Folgende Beschreibung liegt der Polizei vor: ca. 20 Jahre, 1,75m-1,80m groß, schlank, blauer Mantel, graue Jogginghose, braune Schnürstiefel, Fellmütze. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der gesuchten Person machen können, sollten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/ 327 2215 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell