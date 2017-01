POL-OS: Melle-Westerhausen - Überfall am Bahnhof

Melle-Westerhausen (ots) - In der Nacht zu Freitag zwischen 01:30-02:00 Uhr kam es zu einem Überfall auf drei Personen im Bereich des Bahnübergangs am Bahnhof in Westerhausen. Während die drei Opfer auf ein bestelltes Taxi warteten, kam der Täter mit zwei Bulldoggen und einer Waffe auf die drei 23-, 28- und 42-jährigen Männer zu. Der Täter stellte sich als Polizist vor, durchsuchte die Opfer, forderte sie auf, ihre Taschen zu leeren und nahm ihnen Bargeld und Handys ab. Anschließend verschwand der Mann über die Westerhausener Straße Richtung Gesmold. Er war äußerst aggressiv und schrie die Opfer mehrfach an. Die Tat dauerte ca. 30 Minuten. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 - 35 Jahre - 170 - 175 cm - schlank - kurze schwarze Haare - dunkle Jeanshose - blaue Weste

Der Mann hatte zwei braune, aggressiv aussehende Bulldoggen mit großen Köpfen bei sich.

Das Taxi für die drei Opfer wurde durch einen bislang unbekannten Mann mit einem Fahrrad bestellt, der zuvor am Bahnübergang war.

Die Polizei Melle bittet den Mann mit Fahrrad sowie weitere Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich bei der Polizei Melle unter 05422-920600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell