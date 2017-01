POL-OS: Ostercappeln - Polizei sucht Zeugen zu Kircheneinbruch

Ostercappeln (ots) - In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag wurde in die kath. Kirche in Ostercappeln eingebrochen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei ein junges Pärchen, das gegen 00.51 Uhr über den Kirchplatz ging und dem vermutlich einer der Täter begegnete. Die junge Frau hat schulterlange, helle Haare und trug eine 3/4 Daunenjacke (mit Gürtel)und eine helle Hose. Der Mann trug eine kurze Steppjacke und eine dunkle Hose. Er hat kurze, dunklere Haare. Das Paar dürfte zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bohmte unter 05471/ 9710 oder in Osnabrück unter 0541/ 327 2115 in Verbindung zu setzen.

