POL-OS: Osnabrück - Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus

Osnabrück (ots) - Am späten Donnerstagabend kam es in der Straße Bramkamp zu einem Wohnungsbrand. Aus bislang noch unklaren Gründen geriet ein Zimmer sowie der Balkon in der 1. Etage in Brand. Die betroffene Wohnung war komplett verrußt, ein Teil des Mobiliars verbrannte. Zur Höhe des Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Bewohner des Mehrparteienhauses wurden in Sicherheit gebracht. Es wurden keine Personen verletzt. Weil die Treppenhäuser und Flure zum Teil noch stark verraucht waren, wurden die Bewohner vorübergehend für ca. 90 Minuten in einem angeforderten Bus der Stadtwerke untergebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell