POL-OS: Osnabrück - Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Meller Landstraße ein und brachen im Innern des Lokals zwei Spielautomaten auf. Mit dem erlangten Bargeld flüchteten sie. Hinweise zu dieser Tat, die sich zwischen Mitternacht und frühmorgens ereignet haben dürfte, nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 3203 entgegen.

