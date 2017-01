POL-OS: Bohmte - Einbruch in Schreibwarengeschäft an der Bremer Straße

Bohmte (ots) - Ein unbekannter Täter gelangte in der Nacht zu Donnerstag durch Einwerfen einer Scheibe in ein Schreibwarengeschäft an der Bremer Straße. Im Geschäft entwendete er Tabakwaren. Die Tat ereignete sich gegen 4 Uhr und konnte von Zeugen beobachtet werden. Danach sucht die Polizei Bohmte einen kleinen schmächtigen Mann, bekleidet mit Jeans, schwarzer Jacke und grauer Wollmütze. Vermutlich flüchtete der Täter mit einem grauen 5er BMW in Richtung Diepholz. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei in Bohmte, 05471/ 9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell