POL-OS: Hasbergen/Kloster-Oesede - Wohnungseinrüche

Hasbergen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und frühem Donnerstagmorgen kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen. Eine Tat ereignete sich in Hasbergen, An der Feldriede. Dort verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und erbeuteten u.a. Bargeld und Bekleidungsgegenstände. Der andere Vorfall passierte in Kloster-Oesede, Im Strehlande 27. Hier drangen die Täter durch Einwerfen der Kellertür ins Gebäudeinnere. Ob Gegenstände mitgenommen wurden, ist bislang noch unklar. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel.: 05401/ 879500

