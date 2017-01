POL-OS: Bissendorf - Auffinden einer professionellen Cannabis-Indoor-Plantage

Bissendorf (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen durchsuchte die Polizei Osnabrück auf Anordnung des Amtsgerichtes mit zahlreichen Kräften das großflächige Gelände einer ehemaligen Süßmosterei in Bissendorf. Zuvor hat die Polizei Hinweise erhalten, dass in bestimmten Räumlichkeiten eine Cannabis-Indoor-Plantage betrieben werden solle. Vor Ort konnte die Polizei in einem ca. 160 m2 großen Kellerraum der stillgelegten Mosterei neben Pflanzenresten diverses Equipment zum Betreiben einer professionellen Indoorplantage auffinden. Die Polizei demontierte die Anlage, die seit geraumer Zeit nicht mehr in Betrieb gewesen sein dürfte und stellte das hochwertige Equipment sicher. Gegen drei Personen wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes des Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell