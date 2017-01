POL-OS: Bad Rothenfelde - Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Bad Rothenfelde (ots) - In der Nacht zu Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt am Westfalendamm in Bad Rothenfelde einzudringen. Aus noch unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Hinweise hierzu, insbesondere auffällige Personen oder Fahrzeuge, die in diesem Bereich bemerkt wurden, bitte an die Polizei in GM-Hütte unter 05401/ 879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell