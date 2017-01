POL-OS: Fürstenau - Unfallflucht am Parkplatz der IGS

Fürstenau (ots) - Am Mittwochabend ereignete sich gegen 22.25 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz der IGS in der Brunnenstraße. Ein Bushaltestellenschild und drei Betonpfeiler wurden durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich spielen in diesem Zusammenhang ein dunkler Audi A 3 (besetzt mit 2 Personen) und ein silberner Opel (besetzt mit 4 Personen) eine Rolle. Die betr. Personen sollen 20-22 Jahre alt sein. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das PK Bersenbrück, 05439/ 9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell