POL-OS: Hilter - Einbruch Gewerbegebiet Ebbendorf

Hilter (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch in eine Werkstatt im Gewerbepark Ebbendorf ein und entwendeten neben Werkzeug und Telefonen auch Computer Soft- und Hardware. Die Täter hatten die Tür zur Werkstatt aufgehebelt und waren dann in weitere Räume eingedrungen. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in GM-Hütte unter 05401/ 879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell