POL-OS: Bramsche - Unfallflucht

Bramsche (ots) - Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmittag im Hermann-Löns-Weg (Höhe Haus Nr. 14) in Bramsche. Ein auf dem Parkstreifen abgestellter schwarzer Renault Twingo wurde von einem unbekannten Auto angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Bramsche, 05461/ 915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell