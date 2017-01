POL-OS: Osnabrück: Nach Ladendiebstahl- große Menge an Diebesgut sichergestellt

Osnabrück (ots) - Als der Hausdetektiv von Marktkauf in Nahne am Dienstagnachmittag zwei Ladendiebe auf frischer Tat schnappte, war das Ausmaß des Erfolges noch nicht absehbar. Der 53-jährige Mann und seine 57-jährige Begleiterin hatten gegen 15.30 Uhr die Etiketten zahlreicher Bekleidungsgegenstände entfernt und wurden mit der (teilweise bereits angezogenen) Ware beim Verlassen des Marktes vom Personal festgehalten. Im Rahmen der Durchsuchung des Duos fand die hinzugezogene Polizei dann bei beiden Personen Cuttermesser und Zangen, mit denen offenbar zuvor die Etiketten und Sicherungen von den Waren entfernt wurden. Der Mann versteckte zudem in seiner Unterhose einen Autoschlüssel, der zu einem auf dem Parkplatz abgestellten Wagen passte. Darin fanden die Beamten ein große Menge von weiterem Diebesgut wie Bekleidung, kosmetischen Artikeln, alkoholischen Getränken bis hin zu einer Schlagbohrmaschine. Da der Verdacht des gewerbsmäßigem Diebstahls nahe lag, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Pärchens in Badbergen durchsucht. Dabei wurden zahlreiche weitere Gegenstände entdeckt, die ebenfalls aus Diebstählen stammen dürften. Die Ermittlungen der Polizei gegen das Duo dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell