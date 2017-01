POL-OS: Osnabrück: Gasflaschen im Fledder gestohlen

Osnabrück (ots) - Auf dem Gelände eines Handels für technisches Zubehör in der Albert-Brickwedde-Straße wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere leere Gasflaschen gestohlen. Die Täter schlichen sich auf das Außengelände, brachen dort den Metallzaun des Lagers auf und nahmen zehn rote Flaschen der Marke Westfalengas mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell