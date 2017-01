POL-OS: Georgsmarienhütte-Holzhausen: Briefkasten mit Silvesterböller gesprengt

Georgsmarienhütte (ots) - Am frühen Neujahrsmorgen kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Von-Galen-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein Anwohner bemerkte gegen 2 Uhr einen Unbekannten, der in den dort aufgestellten Briefkasten der Deutschen Post AG einen Silvesterböller warf. Der Kasten mit zahlreichen darin befindlichen Briefen flog daraufhin auseinander und wurde komplett zerstört. Die Briefe wurden von der Polizei eingesammelt und der Post übergeben. Nach Angaben des Zeugen war der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Wer Hinweise in der Sache geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell