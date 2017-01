POL-OS: Fürstenau/Schwagstorf: Unbekannte beschädigten Hochsitze

Fürstenau (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 29.012.2016, und dem Dienstag, 03.01.2017, wurden in Fürstenauer Waldgebieten die Kanzeln zweier Hochsitze mutwillig und erheblich beschädigt. Eine Tat ereignete sich im Waldstück "Dicker Busch", das von der Voltlager Straße aus über einen Plattenweg zu erreichen ist. Der andere Vorfall passierte in Schwagstorf, am Rand eines Feldweges im Bereich "Benken-Bokern". Dort fuhr der Täter sogar mit einem Traktor oder ähnlichem Fahrzeug gegen die Pfähle des Hochsitzes und versuchte so die Holzkonstruktion umzustossen. Wer in den Waldgebieten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Tel. 05901-95950.

