POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht durch weißen Lkw

Georgsmarienhütte (ots) - Am Dienstagabend ereignete sich in der Parkstraße eine Unfallflucht unter Beteiligung eines weißen Lkw. Anwohner hatten gegen 18.35 Uhr einen lauten Knall gehört, aus dem Fenster geschaut und den weißen 7,5-Tonner in Richtung Haseldehnen wegfahren sehen. Offenbar hatte der Fahrer oder die Fahrerin unmittelbar zuvor mit dem Lkw zurückgesetzt und war dann gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Autos gestossen. Wer weitere Hinweise zum Vorfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

