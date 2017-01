POL-OS: Osnabrück: Navigationsgerät aus Transporter gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße Wallhegge zum Diebstahl eines mobilen Navigationsgerätes. Der Täter öffnete auf noch unbekannte Weise einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Transit und nahm das Gerät der Marke TomTom mit. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell