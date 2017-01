POL-OS: Osnabrück: Kleiner Kellerbrand in der Buerschen Straße

Osnabrück (ots) - Die Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag zu einem Kellerbrand in die Buersche Straße gerufen. Anwohner hatten in dem Haus mit neun Mietparteien Rauch im Keller festgestellt und den Notruf abgesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und löschten einen kleinen Brandherd im Keller ab, der für eine starke Rauchentwicklung im gesamten Haus gesorgt hatte. Wie es letztendlich zu dem Brand kam, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Da das Gebäude nicht beschädigt wurde, liegt der Sachschaden nach einer Schätzung der Polizei bei vergleichsweise geringen 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell