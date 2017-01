POL-OS: Osnabrück: Radfahrer stürzte- Verursacher beging Unfallflucht

Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag kam es im Eimündungsbereich Meller Straße/Klöntrupstraße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens. Das unbekannte Auto bog gegen 14.30 Uhr von der Klöntrupstraße auf die Meller Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, der auf der Meller Straße in Richtung Rosenplatz unterwegs war. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nur durch eine Vollbremsung verhindern, kam dabei allerdings zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher im schwarzen Pkw hielt noch kurz in Höhe des Radfahrers an, setzte dann aber seine Fahrt auf der Meller Straße stadtauswärts fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215, zu melden.

