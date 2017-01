POL-OS: Osnabrück: Roter Jaguar wurde aufgebrochen

Osnabrück (ots) - Auf dem Parkplatz der Gaststätte "Busch Atter" am Eikesberg wurde am Montagabend ein roter Jaguar aufgebrochen. Als gegen 18.30 Uhr die Alarmanlage der Limousine auslöste, schaute der Eigentümer nach und bemerkte eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem Wagen. Weiterhin stellte er fest, dass aus dem Fußraum eine Handtasche gestohlen worden war. Wer in der Sache Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell