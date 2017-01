POL-OS: Bad Rothenfelde: Teures E-Bike gestohlen

Bad Rothenfelde (ots) - Ein hochwertiges E-Bike der Marke Corratec wurde am Neujahrsnachmittag auf dem Waldparkplatz am Eggeweg gestohlen. Das schwarze Fahrrad war abgeschlossen und wurde vom Täter zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr mitgenommen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bad Rothenfelde, Tel. 05424-5326, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell