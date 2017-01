POL-OS: Osnabrück -Geschwindigkeitskontrollen auf der A30

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Dienstag setzte die Autobahnpolizei Osnabrück auf der A 30 ein mobiles Video-Fahrzeug zur Verfolgung schwerwiegender Verkehrsverstöße ein. Die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen lieferten eine Vielzahl von Verkehrsverstößen, wobei in einigen Fällen Bußgeldverfahren eingeleitet wurden, bei denen ein vorsätzliches Handeln der Autofahrer angenommen wurde. Vorsätzliches Handeln hat zur Folge, dass sich die Regelbußgeldsätze für die Betroffenen in diesen Fällen verdoppeln. Trauriger Spitzenreiter war in der Nacht ein 25-jähriger Mann aus Polen, der auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte in den Niederlanden war. Sein Chef erwartete ihn um 6 Uhr in der Früh. Der Fahrer wurde mit seinem Pkw mit einer Geschwindigkeit von 191 km/h bei erlaubten 100 km/h auf der A30 zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hellern und Hasbergen in Richtung Rheine festgestellt. Der junge Mann musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1825,-EUR leisten. Drei weitere Bußgeldverfahren wegen vorsätzlicher Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden eingeleitet, hier drohen den Fahrern Fahrverbote bis zu zwei Monaten und Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell