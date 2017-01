POL-OS: Quakenbrück: Gasflaschen gestohlen

Quakenbrück (ots) - Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Gasflaschen vom Gelände einer technischen Großhandlung an der Bürgerstraße. Die Täter gelangten vermutlich von der Hochstraße aus auf das Außengelände der Firma, wo sie den Metallzaun des Gasflaschendepots durchtrennten und vier 5-Kilogramm-Gasflaschen mitnahmen. Eine der Flaschen wurde später hinter dem Betriebesgelände wieder aufgefunden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizei in Bersenbrück, Tel. 05439-9690, in Verbindung.

